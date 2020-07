Dl semplificazioni, Conte “Indispensabile per il Paese”

“La pandemia ha determinato una recessione senza precedenti, tra gli strumenti adottati vi è lo schema sulle semplificazioni che stiamo discutendo. Vogliamo intervenire nelle varie fasi che interessano la realizzazione delle opere pubbliche. Il decreto semplificazioni la ritengo la madre di tutte le riforme, e la ritengo indispensabile per modernizzare l’Italia e far correre il Paese, ed è per questo che ci stiamo confrontando per trovare le soluzioni migliori”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso del question time alla Camera.

