Dl semplificazioni, D’Incà “Punto di svolta, no tensioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Il pre consiglio avverrà nelle prossime giornate, credo lunedì, stiamo arrivando a un testo condiviso e importante che permetterà al Paese di avere una burocrazia amica, di poter avere appalti con tempi certi. Nel governo vedo molte meno tensioni di quelle che si descrivono in questi giorni, è una normale discussione all’interno dei gruppi parlamentari e dei vari movimenti e partiti”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, a Radio Anch’io su Radio1. “Il decreto semplificazioni è un punto di svolta per il nostro Paese – ha aggiunto – è stato richiesto negli oltre 90 incontri degli Stati Generali da parte di tutte le persone intervenute”.

