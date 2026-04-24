Dl sicurezza, Meloni: altro passo concreto, legalità non negoziabile

Nicosia, 24 apr. (askanews) – “Con l’approvazione definitiva del decreto sicurezza, il governo compie un altro passo concreto per rafforzare la tutela dei cittadini, difendere chi indossa una divisa e affermare con chiarezza un principio semplice: in Italia la legalità non è negoziabile”. Lo afferma in un post sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“Più strumenti per contrastare violenza, degrado, occupazioni abusive, criminalità diffusa e immigrazione illegale. Più tutele per le Forze dell’ordine, per i cittadini onesti, per chi ogni giorno chiede solo di vivere in sicurezza. Noi – conclude – andiamo avanti così: con serietà, determinazione e con la volontà di dare risposte concrete agli italiani”.