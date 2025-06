dl-sicurezza,-protesta-delle-opposizioni:-seduti-a-terra-in-aula

Senatori Pd, M5S, Avs gridano “vergogna” (IV non partecipa)

Roma, 4 giu. (askanews) – Seduta sospesa in Senato dopo che le opposizioni si sono sedute a terra in aula, davanti ai banchi del governo, all’avvio dei lavori dell’assemblea, per denunciare la loro netta contrarietà al dl sicurezza. I parlamentari di Pd, M5S e Avs hanno alzato cartelli con su scritto “denunciateci tutti” e gridato “vergogna”.Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dato la parola al primo iscritto a parlare, il leader di Azione Carlo Calenda, il quale però ha risposto: “Non voglio interrompere una protesta pacifica”.Subito dopo La Russa ha sospeso i lavori e convocato la capigruppo. Alla protesta non ha preso parte Italia Viva.