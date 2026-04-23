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Dl sicurezza, Schlein: da governo forzatura incredibile per coprire fallimento
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Dl sicurezza, Schlein: da governo forzatura incredibile per coprire fallimento

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Roma, 23 apr. (askanews) – Sul decreto sicurezza la maggioranza ha compiuto “una forzatura istituzionale incredibile”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in una intervista a ‘di martedì’ che andrà in onda questa sera. “Ma come gli è venuto in mente di fare una norma che piega la nobile professione dell’avvocato a fare l’esecutore della volontà del governo di turno per rimpatriare? Come gli è venuto in mente di fare una norma che incrina il rapporto di fiducia tra l’avvocato e la persona che assiste?”

Peraltro, ha aggiunto la Schlein, si tratta di “una norma che viola un principio costituzionale, quello del diritto alla difesa. Oltretutto, quando il Quirinale ha fatto i suoi rilievi, anziché fermarsi hanno tirato dritto, costringendo l’aula a votare una norma anti incostituzionale per poi modificarla due minuti dopo”.

La verità, ha aggiunto, è che “sulla sicurezza, il governo Meloni ha fallito, altrimenti non saremmo qui a discutere e a votare il quarto il quarto decreto di fila. Il quarto decreto in questi anni con lo stesso nome, sullo stesso tema”. Che le cose stiano così “lo dicono i dati: tra il 2023 e il 2024 la media dei reati totali è aumentata del 5%, rispetto al 2022”. Semmai “sono scesi gli arresti: quindi è tutta propaganda, fatta per cercare di limitare gli spazi del dissenso, anche pacifico”.

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