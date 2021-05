Dl sostegni, fonti M5s: “Senza superbonus imprese non votiamo la fiducia”

ROMA – Per quel che riguarda l’esclusione dal maxiemendamento decisa dalla Ragioneria dello Stato dell’emendamento al dl Sostegni sul cosiddetto ‘superbonus’ alle imprese per la cedibilità dei crediti d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali relativamente al piano transizione 4.0, si tratta di una scelta “inaccettabile” con un “esito imprevedibile”, perché stando così le cose “al momento la fiducia non la votiamo”. Così fonti M5S interpellate dalla DIRE, per le quali c’è “il timore che si possa andare a contestare anche la cedibiltà del Superbonus 110%”, per cui “a maggior ragione non si vota la fiducia”.

E allora, la norma “o la reinseriscono, o si procede a una riscrittura finale per tranquillizzare la Ragioneria, o il governo prende un impegno scritto a recuperare la misura in un prossimo veicolo”, dicono le fonti M5S al termine di una riunione.

Potrebbe andar bene un Ordine del giorno che impegni il governo? “Non basta, serve un impegno del governo, Draghi si è impegnato verbalmente a estendere la misura”, modellata sulla cedibilità prevista nel Superbonus 110%, “o lui o Franco si impegnino a recuperare”. Si tratta di “un emendamento approvato in commissione Bilancio con il favore di tutte le forze politiche e il placet ministeriale”, con il quale è “passata la cessione del credito fiscale”, proseguono le fonti.

Si tratta di “un lavoro portato avanti da tempo” attraverso “un’istruttoria e un confronto con le strutture del ministero” dell’Economia e delle Finanze, “altrimenti non avremmo presentato l’emendamento”. Norma che “c’è nel maxiemendamento, ma è accompagnata una richiesta di stralcio della Ragioneria”, proseguono le fonti M5S, ma “la Ragioneria dice che l’estensione della cedibilità del credito anche al credito d’imposta per Transizione 4.0 ‘potrebbe’ comportare squilibri nei conti, ma con un susseguirsi di condizionali, non ci sono certezze” e “questa esternazione della Regioneria è inaccetabile”.

Quindi, proseguono le fonti M5S interpellate dalla DIRE, “o ci spiegano che il meccanismo è lo stesso del Superbonus 110%, visto anche l’Ue quei crediti non li considera debito, li considera ‘non payable’, e lo stesso principio si applica a Transizione 4.0, o se non ci spiegano come viene risolta non votiamo fiducia”.

E’ una misura che “serve alle imprese” quindi “non basta che la Ragioneria dica ‘forse’, hanno i numeri, non ci può dire ‘forse accadrebbe’” e “non deve fare politica” perché il suo “non è un parere”, è “irricevibile”. Oltretutto, segnalano le fonti M5s, c’è “il timore che si possa andare a contestare anche l’altra misura sulla cedibilità”, quella del Superbonus 110%, cuore del provvedimento, per cui “a maggior ragione non si vota la fiducia”, visto che si tratta di “misure diverse ma comunicanti”. Quindi, concludono le fonti M5S, “l’esito al momento è imprevedibile” e “al momento la fiducia non la votiamo”, quindi “si andassero a cercare i voti altrove”.

