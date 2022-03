Dl Ucraina, differenze in maggioranza: il governo valuta la fiducia

ROMA – Nel corso della riunione di maggioranza sul dl Ucraina sono stati ascoltati i punti di vista di tutti i partiti della maggioranza espressi sulla questione dell’odg presentato da Fdi che chiede l’incremento delle spese militari al 2% del Pil. Permangono all’interno della maggioranza valutazioni politiche diverse sul voto in commissione circa l’odg presentato dall’opposizione. Per questo i nodi restano ancora sul tavolo e il Governo, apprese le posizioni di tutti i gruppi, potrebbe a questo punto valutare la questione di fiducia. In commissione i partiti voteranno a seconda del proprio orientamento interno.

