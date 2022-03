Dl Ucraina, Governo accoglie emendamento FdI per aumento spese militari. L’ira del M5s: “Inaccettabile”

ROMA – “È inaccettabile che il governo abbia deciso di accogliere l’ordine del giorno di FdI sull’aumento delle spese militari al 2% del Pil entro il 2024 malgrado la forte contrarietà della principale forza di maggioranza. Un ordine del giorno che inizia con ‘Il Senato impegna il governo’ non può essere accolto senza un voto di verifica”. Lo dichiarano la vicepresidente del M5S Paola Taverna e i senatori Vito Crimi, Gianluca Ferrara, Ettore Licheri, Andrea Cioffi e Gianluca Castaldi che stanno partecipando alla seduta congiunta delle commissioni Difesa ed Esteri.

“Malgrado la nostra insistente richiesta- continuano i pentastellati- la presidente della commissione Difesa Roberta Pinotti non ha voluto metterlo ai voti. Di cosa ha paura? Forse dopo le parole di Papa Francesco temono che in molti abbiano un rigurgito di coscienza e si oppongano a questa scelta scellerata? Di cosa ha paura il Governo? La forza di un Paese non si misura con il numero di carri armati e cacciabombardieri, ma con la solidità economica delle proprie imprese, con il benessere dei suoi cittadini, con la capacita di resistere alle crisi economiche ed energetiche. Un paese forte è un paese con una forte coesione sociale. Insisteremo quindi sulla richiesta di mettere al voto questo ordine del giorno”.

DL UCRAINA. FDI: ODG NOSTRO SUCCESSO, ORA NO FIDUCIA E INSERIRLO NEL DEF

“L’accoglimento da parte del governo senza alcuna modifica del nostro ordine del giorno in cui chiediamo di portare progressivamente le spese per il settore della Difesa dall’attuale 1.5 per cento al 2 per cento del Pil, rappresenta per Fratelli d’Italia un successo politico e la conferma della serietà della nostra opposizione responsabile e patriottica”. Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, e la senatrice Isabella Rauti, capogruppo in Commissione Difesa.

“Ancora una volta- aggiungono- la maggioranza ha dimostrato di non avere una visione politica comune e di risultare divisa e litigiosa in un momento drammatico nel quale invece sarebbe necessario garantire unità e compattezza. Il nostro ordine del giorno, che peraltro riprendeva impegni internazionali sanciti da anni e confermati da tutti i governi che si sono succeduti, mira a rafforzare il nostro Sistema di Difesa attraverso investimenti sul piano della cybersicurezza e dell’alta tecnologia. Quindi niente corsa al riarmo come banalmente da giorni ripetono alcuni esponenti politici. Ora ci auguriamo che il governo eviti di ricorrere al voto di fiducia, con cui nascondere le spaccature interne, consentendo all’Aula del Senato un esame sereno del provvedimento e che soprattutto l’impegno preso con l’accoglimento dell’odg trovi riscontro nel prossimo Def”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Dl Ucraina, Governo accoglie emendamento FdI per aumento spese militari. L’ira del M5s: “Inaccettabile” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento