dl-ucraina,-‘nodo’-politica-estera:-opposizioni-ancora-in-ordine-sparso

Roma, 14 gen. (askanews) – Mentre la maggioranza si affida agli equilibrismi sulla parola ‘militari’, le opposizioni si presentano per l’ennesima volta in ordine sparso al voto di domani sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sul dl Ucraina. Un ‘nodo’, quello delle diverse posizioni sulla politica estera dei gruppi di minoranza, che oggi si è ‘arricchito’ di un altro tassello quando in Senato è stata approvata in Commissione una risoluzione bipartisan sull’Iran su cui i Cinque Stelle si sono astenuti. Dunque sul decreto armi all’Ucraina, Pd, M5S, Avs, Iv, Azione, +Europa presenteranno ciascun gruppo un proprio testo.

Tra gli impegni per il governo, proposti dai dem, ci sono il “pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine”, mediante, si legge, “tutte le forme di assistenza necessarie” e la sollecitazione per una “iniziativa dell’Unione europea per una pace giusta e sicura”.

Al lavoro sulla risoluzione anche il M5S. Ieri, il presidente Giuseppe Conte, ha rivendicato che i Cinque stelle sono “da sempre” per la costruzione di un “dialogo” anche con il presidente russo Vladimir Putin affinché si giunga alla pace. “Solo la diplomazia può fare tacere le armi”, aveva ribadito. E come peraltro già scritto in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo (lo scorso dicembre), nel testo di domani si insisterà, secondo quanto si apprende, sulla necessità di un protagonismo europeo per arrivare alla cessazione delle ostilità e si tornerà a chiedere di fermare l’invio di nuovi armamenti e di rendere noti i costi delle forniture militari finora inviate all’Ucraina.

Allo stop alle forniture di armi a Kiev punta pure Avs secondo cui occorre intensificare il supporto umanitario e rafforzare l’iniziativa diplomatica per un cessate il fuoco.

“Garantire nel 2026 uno stanziamento di risorse adeguato, concreto e coerente con le capacità economiche e finanziarie del Paese per il sostegno militare, finanziario e umanitario all’Ucraina” è invece la richiesta all’esecutivo che arriva da Azione.

Per il sì al sostegno militare si schiera anche +Europa che invita a non chiudersi “pregiudizialmente e d’intesa con i partner dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica, nel quadro di un mandato internazionale” ad una “partecipazione italiana a future iniziative di stabilizzazione e missioni di monitoraggio o mantenimento della pace in Ucraina, da attuarsi al termine delle ostilità per garantire il rispetto degli accordi e la sicurezza dei confini”.