Un teaser in piena regola, che ha scatenato la curiosità sui social con le foto in primo piano di Isabella Ferrari, Alessandro Roja, Benedetta Porcaroli, Ginevra Elkann, Alessandra Mastronardi e molti altri per un interessante progetto d’arte

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Do you trust me?», volti noti dello spettacolo per Codalunga proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento