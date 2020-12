Doccia gelata per Milik, la federcalcio polacca: “Se non cambia squadra a gennaio non giocherà gli europei”

Marek Kozminski, vice-presidente della Federazione polacca, ha parlato della complessa posizione di mercato occupata dal centravanti del Napoli, Arkadiusz Milik. Il giocatore è a tutti gli effetti un separato in casa. Queste le considerazioni di Kozminksi a Radio Kiss Kiss Napoli: “Arkadiusz è un bravo ragazzo, purtroppo si sta danneggiando molto in questo scontro a distanza col Napoli. Ma questa non è una gara e non c’è un vincente. Nessuno potrà dire che avrà vinto alla fine di questa telenovela. Il ragazzo ha giocato in nazionale a settembre, ottobre e novembre, ma temo che non sia ben consigliato dai suoi procuratori. C’erano tante squadre su di lui e avrebbe dovuto lasciare il Napoli per una di esse. Sono rammaricato perché Milik è un bravo ragazzo, ma se non trova una collocazione nel mercato di gennaio è diffiicle che prenderà parte ai prossimi europei”.

Doccia gelata per Milik

