Dodi Battaglia e Riccardo Fogli ricordano l’amico Stefano D’Orazio a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Dodi Battaglia e Riccardo Fogli ricordano l’amico Stefano D’Orazio a Live Non è la D’Urso. Il primo a parlare è stato Dodi che a Barbara D’Urso ha raccontato: “bisogna accettare questa cosa come volontà di Stefano che era una persona che sorrideva anche nei momenti bui. Dobbiamo onorare la sua memoria con il sorriso sulle labbra, questo è stato il suo atteggiamento di vita“.

Non solo il chitarrista dei Pooh parlando del suo grande amico fratello, scomparso venerdì scorso a soli 72 anni, ha aggiunto: “lui è stato il collante dei Pooh. Cosa accadeva spesso: io e gli altri eravamo dalla mattina alla sera a trovare nuove cose armoniche, lui invece aveva…io sapevo che alle spalle Stefano curava tutti i nostri interessi, lui gestiva da fratello onesto e lungimirante i nostri progetti”.

Anche Riccardo Fogli ha ricordato l’amico Stefano D’Orazio: “ricordo i suoi capelli e la battaglie psicologiche che dovevamo fargli per farglieli tagliare“. Il cantante dopo aver lasciato la band è poi tornato in occasione della reunion per i 50 anni di carriera: “sono tornato nella reunion, lui era un grande manager, grande organizzatore, aveva sempre qualcosa da consultare, aveva sempre gli estratti di qualcosa che era successo“.

Spazio poi ad alcuni video inediti che Barbara D’Urso ha voluto condividere con tutti i telespettatori di Live – Non è la D’Urso.

