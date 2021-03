Dodicesimo… tifoso dicet – Bakayoko e Manolas, è la sagra dell’orrore! Ma il pari è giusto

Che peccato! Il pareggio è sicuramente il risultato più giusto per quello che si è visto in campo, ma andare in vantaggio al novantesimo per poi farsi recuperare a tempo ormai scaduto fa veramente male.

Sassuolo Napoli, la rubrica del tifoso

Il Sassuolo gioca una buona gara ma i partenopei sono sempre in partita. Purtroppo ogni occasione limpida degli emiliani è frutto degli errori dei partenopei. Il Napoli è lì e fa la sua parte, per carità niente di entusiasmante… anche se alcuni erano davvero ispirati, uno su tutti sicuramente il capitano che sigla la rete del 2-3 su rigore e la partita sembra ormai vinta.

Una rimessa laterale a nostro favore a 30 secondi dal termine scaturisce la ripartenza dei padroni di casa, Di Lorenzo anziché lanciarla in avanti la da a Bakayoko che a sua volta invece di spedirla su Marte pensa bene di tenerla. A completare la sagra dell’orrore ci pensa Manolas entrato da pochi minuti, fa fallo (inutile) che provoca il rigore che il Sassuolo trasforma. Due punti persi? Era di nuovo il caso di sostituire il centrale difensivo? E’ colpa dell’allenatore se Bakayoko non butta via la palla a pochissimi secondi dalla fine?

Queste ed altre domande incombono nella testa di tutti noi tifosi, una cosa è certa: in un campionato così anomalo la squadra ha il dovere di provarci fino alla fine a centrare la qualificazione Champions, che in parte salverebbe una stagione davvero deludente.

A cura di Giorgio Fiorentino