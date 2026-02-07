sabato, 7 Febbraio , 26

Potenza, 36enne partorisce all’ospedale di Lagonegro e poi muore: aperta un’inchiesta

(Adnkronos) - Una donna di 36 anni, della...

Tinto Brass: “Bloccati a Isola Farnese dalla frana, fate qualcosa sembra un nuovo lockdown”

(Adnkronos) - "Fate qualcosa per Isola Farnese. Siamo...

Milano Cortina, Francesca Lollobrigida oro nel pattinaggio di velocità: primo trionfo per l’Italia

(Adnkronos) - Una straordinaria Francesca Lollobrigida regala all'Italia...

Francesca Lollobrigida, chi è il primo oro azzurro alle Olimpiadi di Milano Cortina

(Adnkronos) - Francesca Lollobrigida regala all'Italia la prima...
dolci-fritti-a-carnevale?-il-nutrizionista-dice-si-alle-eccezioni:-“ecco-il-trucco-salva-golosi”
Dolci fritti a Carnevale? Il nutrizionista dice sì alle eccezioni: “Ecco il trucco salva-golosi”

Dolci fritti a Carnevale? Il nutrizionista dice sì alle eccezioni: “Ecco il trucco salva-golosi”

DALL'ITALIA E DAL MONDODolci fritti a Carnevale? Il nutrizionista dice sì alle eccezioni: "Ecco il trucco salva-golosi"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – A una settimana dall’inizio ufficiale del Carnevale i dolci della tradizione – con nomi diversi lungo la penisola ma prevalentemente fritti – campeggiano in ogni pasticceria, panetteria e supermercato. Una tentazione non troppo salutare secondo i canoni della buona alimentazione. Ma dobbiamo davvero temere frappe, chiacchiere, castagnole e varie? “Il motto degli antichi ‘semel in anno licet insanire’ (una volta l’anno è lecito fare pazzie) si adatta bene a questa situazione. Il fritto mangiato in modo eccessivo può fare veramente male perché crea steatosi epatica, ma se noi lo mangiamo una volta ogni tanto, usando magari olio d’oliva per friggere, può addirittura essere vantaggioso”, rassicura all’Adnkronos Salute il nutrizionista e divulgatore Ciro Vestita che ricorda “il problema non è mai il singolo alimento. Piccole dosi, in una persona sana, anche di prodotti calorici non sono dannose se inserite in una dieta equilibrata. Importante non esagerare con le quantità di cibo in generale”.  

Ci sono casi in cui “il fritto è persino un ‘alleato’ – spiega Vestita – perché stimola l’appetito. E questo è importante per gli anziani che faticano a mangiare e rischiano la malnutrizione. Bisogna inventarsi qualcosa per farli alimentare. Una frittura aiuta”. E’ un falso mito anche la ‘pericolosità’ dello strutto di maiale spesso presente nelle ricette di dolciumi tradizionali. “Molti credono che il grasso di maiale sia pericoloso. Ma non lo è, ovviamente se parliamo di piccolissime dosi. Perché il lardo è costituito per il 40% dall’acido oleico, che è l’acido presente nell’olio d’oliva. Contrariamente a quello che si crede, quindi, è ricco di grassi insaturi. Dunque ogni tanto una piccola frittura o l’uso in alcuni dolci non è un problema”.  

Ma come resistere ai dolcetti carnevaleschi senza esagerare? “Il trucco è nelle fibre – suggerisce Vestita – mangiare verdure o un po’ di frutta prima di accedere a questi alimenti è una buona soluzione. Nel film ‘Via col vento’, Rossella O’Hara non vuole apparire troppo affamata alla cena dove l’hanno invitata e la Mami le suggerisce di mangiare due mele prima di andare a questa cena. Ed è un espediente che funziona: se vogliamo un dolcetto a fine pasto, prima una bella mela, magari di quelle verdi meno zuccherine. E poi mangiamo tranquillamente un piccolo dolce. Ci mancherebbe, sennò che vita è?”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.