Dolci senza vergogna, a Bologna apre la pasticceria hot ‘Mr. Dick’

BOLOGNA- Sesso e pasticceria. Un connubio che va sempre forte, come, dagli anni ’80’, ricordano alcune scene del film con Kim Basinger e Mickey Rourke, Nove settimane e mezzo. Lo sanno bene i pasticceri di Mr.Dick (e il nome già dice tutto), il sexy franchising che, dopo Milano, Napoli e Genova, arriva a Bologna in pieno centro storico, in via del Borgo di San Pietro, con inaugurazione il 14 maggio.

PASTICCINI DALLE FORME INEQUIVOCABILI

Non c’è posto per l’imbarazzo sui banconi di questa pasticceria, che ha fatto dell’ironia e della liberazione dal pregiudizio e dalla vergogna, la cifra della sua proposta ai clienti: i suoi dolci e i suoi pasticcini sono rigorosamente a forma di organi sessuali, maschili e femminili. Tortini e cialde, cupcake e waffle, dal profilo inconfondibile, guarniti di panna, cioccolato, rum, crema e tutte le altre delizie della pasticceria.

BANDO A PREGIUDIZI E TABÙ

“C’è sempre un motivo per fare una capatina nella pasticceria più sexy d’Italia”, affermano i titolari di questa nuova catena di pasticcerie. Un’avventura sulla quale si sono gettati solo qualche anno fa, poco prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, aprendo a Milano. Una pasticceria hot che mette a disposizione dei clienti anche una serie di creme e di prodotti per guarnire e farcire i dolcetti e le pepite di cioccolato. “Il nostro è un modo godereccio per abbattere i tabù e, per dirla alla Woody Allen, questo è anche il sistema più semplice per allentare le tensioni”, fanno sapere in casa Mr. Dick.

