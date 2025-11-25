dolore-e-febbre-nei-bambini,-“pediatra-centrale-per-cure-appropriate”

Un convegno di Motore Sanità sull’appropriatezza prescrittiva

Milano, 25 nov. (askanews) – Il pediatra di famiglia rappresenta la prima scelta dei genitori per la cura dei propri figli, bambini e adolescenti e la sua figura è percepita come fondamentale dai genitori e seguirlo garantisce appropriatezza prescrittiva e terapeutica, evitando uso di farmaci inappropriati che non portano a rapida guarigione, ma causano spreco economico. Questo il tema del Convegno “Dalla comunicazione all’appropriatezza in pediatria. Focus su dolore e febbre”, organizzato da Motore Sanità, in Senato, grazie al contributo incondizionato di Angelini Pharma. Un recente studio real word condotto in Italia, evidenzia, che i costi della gestione dell’inappropropriatezza e delle sue complicazioni cliniche per i circa 160 mila pazienti pediatrici (0-17 anni) dimessi con diagnosi associabili all’uso di farmaci per la febbre e il dolore, arrivano a 2 milioni di euro. Se si considerano anche le patologie respiratorie, sempre più frequenti, il costo sostenuto dall’SSN per l’inappropriatezza dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) sale di ulteriori 1,7 milioni di euro. Scegliere il trattamento giusto non solo protegge i pazienti più vulnerabili, ma consente anche di ridurre i costi associati all’uso improprio di farmaci come i FANS. Secondo i promotori dell’evento, liberare risorse finanziarie da destinare a terapie innovative è la chiave per costruire un sistema sanitario più sostenibile, capace di rispondere alle sfide future e di garantire una migliore allocazione del budget disponibile. Una particolare rilevanza è stata data dagli esperti presenti agli impatti che la disinformazione e l’automedicazione hanno nella gestione della febbre e del dolore. I dati evidenziano che i genitori percepiscono come pericolosa la febbre alta e desiderano trattarla sempre farmacologicamente; ma solo il 50% si preoccupa degli eventuali effetti collaterali dei farmaci impiegati. E’ invece fondamentale che chi si prende cura dei bambini abbia consapevolezza di quando e come sia necessario trattare la febbre e il dolore, ricordando che è importante controllare sempre le condizioni generali dei piccoli.