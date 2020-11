CATANZARO (ITALPRESS) – In arrivo altri 7 milioni di euro per gli agricoltori calabresi. Ne dà notizia l’Assessorato regionale all’Agricoltura, rendendo noto che l’organismo pagatore Arcea ha elaborato e mandato in pagamento il kit decreto numero 4 del 2020, relativo alla Domanda Unica.

“Si tratta del secondo decreto di anticipo nella misura del 70% – precisa l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – che segue il decreto pubblicato circa due settimane addietro, dell’importo di 52 milioni. I beneficiari questa volta risultano essere 2.014, per un importo complessivo da erogare di 7.128.519,85 euro. Il lavoro di Arcea procederà senza soste per continuare a garantire la necessaria liquidità agli imprenditori agricoli calabresi e per non far mancare loro il sostegno della Regione,

L’articolo Domanda Unica, in arrivo 7 milioni per 2 mila agricoltori calabresi proviene da Notiziedi.

