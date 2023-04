FERRARA – Sono circa 130 i ciclomotori “Ciao” che sfileranno in città domani per l’iniziativa “A Ferrara in Ciao”. La reunion degli appassionati del celebre ciclomotore -prodotto dalla Piaggio dal 1967 al 2006- inizierà alle 9 circa col raduno a Gaibanella. Da qui i mezzi saranno condotti in città in direzione Castello estense, dove sosteranno dalle 10,15 – 10,30 circa. Il tour continuerà al Campo volo ‘Ala azzurra’: qui, alle 11,15 – 11,30, è previsto un aperitivo con gli appassionati, quindi il trasferimento al ristorante Archibugio, in via Darsena 26. Durante e dopo il pranzo il club nominerà i Ciao da primato, il più antico, il più elaborato, il meglio conservato. È inoltre prevista l’elezione di Miss e Mister Ciao. I carabinieri ‘scorteranno’ il corteo durante l’intera manifestazione. Guida del ‘biscione’ di Ciao sarà il Club motociclistico Casco Matto di Ferrara.

AESPOSIZIONE DI MODELLI DIVERSI ENTRATI A FAR PARTE DELLA STORIA

Come spiegano dal Comune la manifestazione intende far rivivere le emozioni degli anni ’70 (e decenni successivi) attraverso la sfilata e l’esposizione dei circa 130 ciclomotori attesi, di modelli diversi, entrati a far parte della storia, della cultura e della tradizione italiana. Promotrice dell’iniziativa è l’associazione Ciao Club Italia, d’intesa con l’Amministrazione che nella seduta di giunta del 28 marzo ha dato il via libera all’evento e disposto la collaborazione organizzativa. Il Comune patrocina la manifestazione e gli uffici -come scritto nella delibera approvata- hanno fornito e forniranno supporto per il buon esito della manifestazione, nel rispetto delle procedure e dei regolamenti vigenti. Coinvolti: il comando di polizia locale per i provvedimenti autorizzativi in materia di codice della strada, l’ufficio Ztl per il rilascio dei permessi -nel periodo di durata del raduno- di transito e sosta dei veicoli e la struttura di comunicazione per il supporto alla promozione dell’evento.

