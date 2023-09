Domani a Marsala “La notte del vino”: lo ‘sciopero’ della vendemmia

Corteo per chiedere interventi a Regione e governo per danni subiti

Milano, 21 set. (askanews) – Un giorno di fermo della vendemmia, una sorta di “sciopero” per attirare l’attenzione sui danni senza precedenti subiti dal settore vitivinicolo e agricolo del territorio. E’ “La notte del vino”, un corteo che domani pomeriggio attraverserà Marsala, promosso dal sindaco Massimo Grillo insieme con il suo collega di Petrosino, Giacomo Anastasi, d’intesa con i rappresentanti del mondo agricolo e i sindacati, a cui si dovrebbe unire anche il vescovo di Mazara del Vallo, Angelo Giurdanella.

“Insieme vogliamo far giungere il nostro appello forte e chiaro al governo regionale e nazionale, richiedendo misure immediate per sostenere il settore” hanno dichiarato i due primi cittadini, che hanno invitato la popolazione a partecipare alla manifestazione sottolineando che si tratta di “un’opportunità unica per esprimere solidarietà e sostegno agli agricoltori per la gravità della situazione che mette a rischio non solo il settore agricolo ma anche l’intera economia della nostra provincia”.

Per il segretario territoriale della Fai Cisl, Franco Nuccio, il danno produttivo per le aziende del territorio è stimato tra il 40 e l’80%, con rischi di ricadute concrete sui lavoratori. I danni al comparto vitivinicolo sono stati causati principalmente dalle piogge di maggio e giugno, seguite dalle ondate di caldo record di luglio, oltre che dalle malattie fungine spinte dalla forte umidità, prima su tutte la Peronospora.