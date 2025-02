Domani a MyPlant rapporto Divulga/Ixe’ su florovivaismo

Realizzato con Coldiretti: analisi approfondita del comparto

Roma, 18 feb. (askanews) – Un rapporto completo su un comparto chiave del Made in Italy dal punto di vista economico e ambientale: il florovivaismo. Sarà presentato domani aMyplant&Garden, la più importante fiera del settore che apre mercoledì 19 febbraio a Milano Rho, il primo Rapporto nazionale Centro Studi Divulga/Ixe’, realizzato con Coldiretti e Myplant&Garden.

Nel rapporto anche un focus dettagliato sulle minacce che gravano sulle imprese del comparto, dai cambiamenti climatici agli effetti sui costi della guerra in Ucraina, mentre pesa la concorrenza sleale dei prodotti dall’estero.

L’appuntamento è a partire dalle 10 nella sala conferenze padiglione 20, Area M42, dove interverranno il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni, l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, Nada Forbici (coordinatore Consulta florovivaistica Coldiretti e presidente Assofloro), Riccardo Fargione (coordinatore Centro Studi Divulga), Valeria Randazzo (exhibition manager Myplant & Garden), Mario Faro (presidente Consulta florovivaistica Coldiretti).

Ma per la tre giorni di fiera, dal 19 al 21 febbraio, il grande stand Coldiretti e i greenwall dell’area racconteranno tutti i comparti del settore florovivaistico, anche attraverso workshop, con protagonisti giardinaggio, arboricoltura, vivaismo, floricoltura e garden, oltre ad un focus sui Crisantemi (non solo il fiore dei defunti), l’angolo delle piante verdi da interno, le soluzioni salva ambiente con i vasi compostabili. Ma la bellezza e la salubrità delle produzioni italiane saranno centrali anche sulle tavole, dalle decorazioni “green” ai fiori eduli usati direttamente nelle ricette.