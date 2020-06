Domani a “Spring in Naples” focus sulla fiscalità internazionale

La conferenza telematica è promossa da Vincenzo Moretta e Clelia Buccico in collaborazione con l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

NAPOLI – “L’evoluzione della fiscalità internazionale. Le venti primavere di Napoli” è il tema del webinar che si svolgerà domani, venerdì 19 giugno, alle ore 14,30 e sabato 20 giugno alle ore 9,30 in occasione del simposio di Fiscalità Internazionale “Spring in Naples XIX edizione” (la conferenza telematica si svolgerà sulla piattaforma http://spring2020tecnomedit.morescreens.eu/)

L’evento è organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Vincenzo Moretta, e dalla Fondazione Odcec partenopea, guidata dalla professoressa Clelia Buccico, e patrocinato dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dall’Associazione Professori e studiosi di Diritto Tributario, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dall’Odcec di Brescia, dall’Ambasciata Svizzera in Italia e dal Department of Foreing Affairs and Trade del Governo Australiano.

L’evento quest’anno farà il punto sull’evoluzione dei temi di fiscalità internazionale trattati nelle precedenti edizioni dalla tutela dei diritti dei contribuenti, alla riscossione internazionale, allo scambio di informazioni per gli schemi transfrontalieri, alla digital economy, all’Iva internazionale e comunitaria, al regionalismo fiscale.

Il presidente dell’Odcec Moretta, promotore dell’iniziativa con la presidente della Fondazione Buccico hanno fortemente voluto che quest’anno, nonostante l’emergenza epidemiologica, il simposio potesse comunque svolgersi in modalità telematica sottolineando l’importanza dei temi trattati per la professione dei dottori commercialisti e per il mondo accademico, argomenti cruciali per le problematiche della fiscalità internazionale dove solo grazie alla collaborazione dei professionisti, dell’amministrazione finanziaria e degli studiosi del diritto tributario si possono individuare le soluzioni condivise a tutela dei contribuenti e del fisco.

Quest’anno al forum saranno presenti il generale Virgilio Pomponi (comandante regionale della Guardia di Finanza), Achille Coppola (segretario nazionale dei commercialisti italiani), Michele de Tovanatti (presidente dei commercialisti di Brescia), Salvatore Tramontano (consigliere delegato alla fiscalità Internazionale), Stefano Ducceschi (presidente del Comitato Etico di Vigilanza della Fondazione Odcec Napoli), Mario Nussi (presidente dell’Aipsdt), i rappresentanti del mondo delle imprese e professori universitari italiani e stranieri.

L’articolo Domani a “Spring in Naples” focus sulla fiscalità internazionale proviene da Notiziedi.

