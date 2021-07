Domani a Voghera corteo in memoria del marocchino ucciso. La sindaca ai commercianti: “Valutate chiusura”

Di Nicolò Rubeis

MILANO – In vista della manifestazione di domani pomeriggio “invito gli esercenti di piazza Meardi e delle aree limitrofe a prestare ogni opportuna attenzione e suggerisco loro di valutare l’eventuale chiusura della propria attività”. Il monito arriva dal sindaco di Voghera Paola Garlaschelli, in merito al corteo di protesta organizzato per domani dalla sorella di Youns El Boussetaoui, il 39enne marocchino ucciso martedì scorso da un colpo di pistola sparato dall’assessore comunale leghista per la Sicurezza, Massimo Adriatici. Una manifestazione alla quale parteciparanno anche i rappresentanti della Rete Antifascista, di Nsi- Noi Siamo Idee e del Collettivo giovanile di Voghera, i quali allestiranno anche un presidio nella piazza teatro della tragedia.

