domani-al-teatro-ricciardi-andrea-de-sica-e-jasmine-trinca

In sala ci saranno anche Roberto De Francesco e Carmen Pommella

Un mese fa Jasmine Trinca era stata ospite del Teatro Ricciardi insieme a Valeria Golino ed al regista de “La gioia” Nicolangelo Gelormini.

In quella occasione aveva speso parole molto belle sulla sala e sul pubblico ed all’invito a tornare che le aveva rivolto il direttore artistico Francesco Massarelli, aveva subito espresso il suo desiderio di farlo al più presto: una promessa immediatamente mantenuta.

Domani alle ore 19.30 Jasmine Trinca ed il regista Andrea De Sica saranno ospiti del Teatro Ricciardi per presentare il film “Gli occhi degli altri”, che vede protagonista anche Filippo Timi.

Con “Gli occhi degli altri” Andrea De Sica firma un elegante melodramma che incrocia gli elementi tipici del thriller. Ispirato ad un celebre fatto di cronaca, il delitto Casati Stampa che nell’agosto del 1970 scosse la borghesia romana, il film è una morbosa ballata della morte, densa di passione ed intensità emotiva, che molti critici hanno accostato al raffinato ed inquietante cinema di Francois Ozon.

Andrea De Sica, figlio e nipote d’arte, il papà era il compositore Manuel ed il nonno l’indimenticato Vittorio, è al suo terzo film dopo “I figli della notte” del 2017 e “Non mi uccidere” del 2021.

Roberto De Francesco vanta una lunga e straordinaria carriera partita nel 1987 con il film culto di Giuseppe Piccioni, “Il grande Blek”, e proseguita negli anni sui set dei più grandi autori del nostro cinema: Sorrentino, Martone, Moretti, Soldini, Di Costanzo, Lucchetti, Golino, Amelio, Milani e tantissimi altri. Per lui una nomination ai David di Donatello per l’interpretazione de “Le ultime cose” di Irene Dionisio.

Carmen Pommella divide la sua brillante carriera tra cinema, televisione e Teatro regalandoci sempre personaggi che restano nella memoria collettiva. Al cinema ha lavorato, tra gli altri, con Saverio Costanzo, Paolo Sorrentino, Pietro Marcello, Gianni Amelio, Paolo Strippoli e recentemente con il bravissimo regista francese Bertrand Bonello.

È stata anche tra le protagoniste del corto di Alice Rohrwacher, “Le pupille”, nominato agli Oscar. In televisione è tra i popolari volti di “Mare fuori”, ma l’abbiamo vista anche ne “La Storia” di Francesca Archibugi, “Il generale Dalla Chiesa”, ne “L’amica geniale” ed in “Gomorra”. È ora tra le protagoniste della quinta stagione di “Imma Tataranni”. A teatro sta riscuotendo grande successo nello spettacolo di Alessandro Siani tratto proprio da Mare Fuori.