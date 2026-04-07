domani-assemblea-turismo-verde-e-la-spesa-in-campagna-cia

Roma, 7 apr. (askanews) – Questo il tema scelto per l’Assemblea elettiva congiunta di Turismo Verde e La Spesa in Campagna, le associazioni di Cia-Agricoltori Italiani impegnate nella promozione degli agriturismi e nella valorizzazione della vendita diretta in azienda e nei mercati contadini. L’appuntamento è a Roma, mercoledì 8 aprile, presso l’Auditorium Giuseppe Avolio.

La mattina, dalle 10.30 alle 13, sarà dedicata alla sessione privata dei lavori, con le relazioni introduttive di Mario Grillo, presidente di Turismo Verde, e di Beatrice Tortora, presidente della Spesa in Campagna, seguite dagli interventi degli associati. La mattina si chiuderà con le elezioni da parte dei delegati e le conclusioni del presidente di Cia, Cristiano Fini.

Nel pomeriggio, alle 14.30, prenderà il via la sessione pubblica dell’assemblea. Parteciperanno Pierpaolo Penco, esperto di marketing gastronomico; Amelia De Francesco, esperta di strategie comunicative; Vincenzo Conso, presidente di Foragri. Successivamente, spazio alle esperienze dal territorio con Paola Rochira (tenuta Le Grotte di Sileno), Emanuela Longo (direttrice Cia Salento) e Kezia Barbuio (responsabile Area Formazione di Cia delle Alpi).