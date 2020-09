Domani Conte parteciperà ai funerali di Willy

AGI- Anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà domani mattina ai funerali di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso a calci e pugni nella notte tra sabato e domenica a Colleferro. Il rito funebre si svolgerà a Paliano, la piccola località in provincia di Frosinone dove risiedeva Willy, nel campo sportivo del Comune “Piergiorgio Tintisona”.

Intanto proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Velletri per chiarire quanto avvenuto e chi ha partecipato al pestaggio che ha causato la morte di Willy. Dopo l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due fratelli Bianchi, Marco e Gabriele,

