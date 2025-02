Domani convegno “Psicologia e sindacati nelle Forze armate e di Polizia”

“Una sinergia per la tutela del personale”. Incontro dalle 10.30 in Regione Lazio

Roma, 11 feb. (askanews) – Domani, dalle ore 10.30 alle 13, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, si terrà il Convegno “Psicologia e sindacati nelle forze armate e di polizia: una sinergia per la tutela del personale”, un evento di grande rilevanza volto ad approfondire il ruolo della psicologia e delle organizzazioni sindacali nella salvaguardia del benessere del personale in divisa.

L’iniziativa è organizzata dalla Dott.ssa Antonella Cortese, criminologa, e dal Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, On. Giuseppe Emanuele Cangemi, e vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il Presidente della Regione Lazio, Avv. Francesco Rocca, e altri illustri esponenti del mondo istituzionale.

Le forze armate e di polizia svolgono un lavoro di straordinaria responsabilità, spesso operando in contesti di forte stress e pressione emotiva. In questo scenario, il supporto psicologico e il ruolo delle organizzazioni sindacali diventano fondamentali per garantire condizioni di lavoro dignitose, prevenire il disagio psico-fisico e promuovere un sistema di tutela efficace per il personale.

L’evento riunirà diverse sigle sindacali impegnate nella difesa dei diritti e del benessere degli operatori del settore, tra cui numerosi esperti e rappresentanti istituzionali interverranno per offrire una visione multidisciplinare sull’argomento.

Tra i relatori il Dottor Antonio Pignataro, Questore, dirigente generale della Polizia di Stato, Dipartimento delle Politiche Giovanili e Antidroga della Presidenza del Consiglio l’ Avvocato Gaetana Natale Avvocato dello Stato, la Dottoressa Alessandra D’Alessio psicoterapeuta il Dottor Michele Alessi, Vicepresidente Nazionale SAP Polizia di Stato, la Dott.ssa Stefania Castricone, Segretario Generale Aggiunto SINAFI Guardia di Finanza, la Dott.ssa Monica Giorgi Segretario Nazionale USIC Carabinieri, il Dottor Domenico Mastrulli Presidente Nazionale CONAIPPE Polizia Penitenziaria, la Dott.ssa Nadia Giannini Capo Dipartimento Psicologia Sindacato ASPMI, la Dott.ssa Carlotta Lorefice Psicologa SUM Sindacato Unico Militare, la Dott.ssa Sara Ranconi, Segretario Regionale Lazio Sindacato Siamo Esercito.

A moderare l’incontro sarà la Dottoressa Maria Antonietta Spadorcia, Vice Direttore del TG2.

L’obiettivo del convegno è quello di avviare un confronto costruttivo tra esperti, istituzioni e rappresentanze sindacali per individuare strategie e strumenti in grado di migliorare le condizioni psicologiche e professionali del personale delle Forze Armate e di Polizia. La sinergia tra sindacati e professionisti della salute mentale rappresenta un passo essenziale per rafforzare il supporto a chi ogni giorno opera per la sicurezza dei cittadini.