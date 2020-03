Domani i primi pazienti nelle nuove terapie intensive al San Raffaele

MILANO (ITALPRESS) – A un mese dall’inizio dell’emergenza Covid-19 in Italia, cresce ancora l’impegno del Gruppo San Donato: domani i primi pazienti verranno accolti nella seconda terapia intensiva allestita all’interno di una tensostruttura normalmente utilizzata come campo sportivo dell’Universita’ Vita-Salute San Raffaele.

Seppur situate a poche centinaia di metri dall’Ospedale San Raffaele, le nuove terapie intensive saranno due unita’ operative attrezzate con le piu’ moderne tecnologie disponibili, cosi’ da assistere in totale autonomia i pazienti che si trovano in gravi condizioni a causa dell’infezione da Coronavirus.

Le due terapie intensive sono infatti gia’ complete di Tac, archi radiologici,

