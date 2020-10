AGI – Domani alle 11.30, in 24 piazze di tutta Italia, gli imprenditori dei pubblici esercizi si sono dati appuntamento per far sentire la loro voce, “in maniera pacifica e nel pieno rispetto delle regole, per ribadire l’enorme valore economico, sociale ed antropologico delle proprie attività e chiarire una volta per tutte che non esiste connessione alcuna tra la frequentazione dei pubblici esercizi e la diffusione dei contagi”.

Lo riferisce la Fipe Confcommercio, secondo cui “se non accompagnate da aiuti concreti e immediati, le ulteriori restrizioni contenute nell’ultimo Dpcm rischiano di essere il colpo di grazia per il settore dei pubblici esercizi,

L’articolo Domani i ristoratori protesteranno in 24 piazze d’Italia contro il Dpcm proviene da Notiziedi.

