Domani il premio Bper Green Innovation a protagonisti ortofrutta

Nell’abito della premiazione di Protagonisti ortofrutta italiana

Roma, 13 gen. (askanews) – Verrà assegnato martedì 14 gennaio a Bologna, nell’ambito dell’edizione 2025 di Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana, il premio “Green Innovation” di BPER Banca, giunto alla settima edizione. La scelta di BPER punta su uno dei dieci Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana indicati dalla rivista Corriere Ortofrutticolo, storico punto di riferimento del settore, in partnership con Fruitimprese, CSO Italy, Italia Ortofrutta Unione Nazionale, Confagricoltura e Fedagromercati.

Il settore ortofrutticolo vive un momento di sfide, basti pensare al cambiamento climatico e al rapido mutamento dello scenario internazionale di mercato, che richiede risposte forti in tema di innovazione e sostenibilità, mantenendo ferma l’alta qualità del made in Italy. L’evento di martedì sarà un momento di incontro e di confronto su questi temi.

“Siamo ancora una volta – sottolinea Marco Lazzari, responsabile Servizio Agri Banking di BPER Banca – partner di Protagonisti dell’Ortofrutta, una manifestazione che mette al centro il settore ortofrutticolo, un momento di incontro e di valorizzazione di un settore dove la nostra Banca vuole essere protagonista insieme agli imprenditori. Il Premio BPER Banca, giunto alla settima edizione, vuole inoltre offrire un riconoscimento all’azienda che si è distinta più di tutte per l’innovazione e la sostenibilità”.