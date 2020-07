Domani la prima preghiera del venerdì a Santa Sofia dal ritorno a moschea

AGI – Sono attesi fino a 1500 fedeli, si è provveduto a blindare l’intera area, verranno schierati fino 17 mila agenti delle forze di sicurezza, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non ha mancato di compiere il sopralluogo ad uso delle telecamere: l’appuntamento è per domani, per la prima solenne preghiera comune del venerdì da quando Santa Sofia – ufficialmente nota come Santa Moschea della Grande Hagia Sophia – il 10 luglio 2020, con un decreto presidenziale, è stata nuovamente aperta al culto islamico, dopo 85 anni di vita come museo, oltrechè come monumento più visitato e ammirato di Istanbul.

