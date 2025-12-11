domani-lo-sciopero-generale-cgil:-trasporti-a-rischio-disagi

Roma, 11 dic. (askanews) – Domani la Cgil sciopera contro una manovra di bilancio ritenuta “ingiusta”. L’astensione dal lavoro interesserà tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata. In programma ci sono manifestazioni in numerose città, da Nord a Sud. Il segretario generale, Maurizio Landini, parteciperà al corteo di Firenze. Il cui concentramento è previsto alle 9 in piazza Santa Maria Novella, per poi giungere in piazza del Carmine dove il leader sindacale prenderà la parola per il comizio conclusivo. A Roma la manifestazione partirà alle 9 da Piazza Vittorio Emanuele II per terminare in via dei Fori Imperiali. Con lo sciopero generale la Cgil chiede al Governo di cambiare rotta e di aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, contrastare la precarietà, introdurre una riforma fiscale equa e progressiva, dire no al riarmo, investire in sanità e istruzione e attuare vere politiche industriali.

Uno sciopero generale si fa “per creare naturalmente un problema, ma anche perché se ne parli”, dice Landini. In ogni caso “la legge prevede che lo sciopero sia annunciato molti giorni prima, che siano garantiti i servizi essenziali e che non si possano sommare scioperi nello stesso settore – afferma – una legge voluta dal sindacato per garantire i cittadini e, quindi, non è vero che non teniamo conti dei disagi dei cittadini”.

Il numero uno della confederazione di corso d’Italia aggiunge che “domani le piazze saranno piene . Le condizioni di vita sono peggiorate”. La Cgil non è isolata anche perché Cisl e Uil “hanno scelto altre forme di mobilitazione – conclude – siccome le risposte del Governo sono state negative, coerentemente, proseguiamo con la nostra battaglia”.

Nel trasporto pubblico locale (autobus, tram e metropolitane) lo stop sarà di 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale. A Milano mezzi pubblici fermi dalle 8.45 alle 15; a Torino dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio; a Genova dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio; a Bologna dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio; a Firenze dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 a fine servizio (stop alla tramvia dalle 9.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio); a Napoli dalle 9.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio (il personale Eav della Circumvesuviana sciopera dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio); a Bari dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15,30 a fine servizio (il personale delle Ferrovie Sud Est sciopera dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio); a Cagliari dalle 9.30 alle 12.45, dalle 14.45 alle 18.30 e dalle 20.30 a fine servizio; a Palermo dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio. E’ esentato dallo sciopero il personale di Atac a Roma.

Nel trasporto ferroviario stop al personale addetto alla circolazione dei treni dalle 00.01 alle 21. Sono garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con le aziende (Trenitalia, Ntv) e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero, sia quelli programmati nelle fasce orarie 6-9 e dalle 18 alle 21 del giorno di effettuazione dello sciopero del trasporto regionale. Nei porti i lavoratori si fermano per un’intera prestazione giornaliera. Lo sciopero sarà effettuato garantendo i servizi minimi indispensabili.

Nel trasporto marittimo nei collegamenti con isole maggiori ritardi di 24 ore alla partenza della nave (ad esclusione di linee e servizi essenziali); nei collegamenti con isole minori sciopero dalle 00.01 alle 24 (ad esclusione di linee e servizi essenziali). Stop dalle 00.01 alle 24 anche per rimorchio portuale, ormeggio, battellagio e pilotaggio, garantendo i servizi minimi. Per i taxi sciopero di 24 ore, articolato all’interno dei turni, garantendo i servizi minimi. Scioperano dalle 00.01 alle 24 per un’intera prestazione lavorativa gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas (verranno garantiti i servizi minimi funzionali ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale).

Scioperano dalle 00.01 alle 24 per un’intera prestazione i lavorativa del trasporto merci e logistica (vengono garantiti i trasporti di beni e prodotti essenziali), guardie ai fuochi, appalti ferroviari (addetti pulizia treni, stazioni, uffici, servizi accessori, ristorazione, accompagnamento treni notte), autonoleggio con conducente (garantite le fasce di garanzia 7-9 e 17-19) e senza, Rent a Car, noleggio con conducente (garantite le fasce di garanzia 7-9 e 17-19), soccorso stradale, gestione parcheggi e sosta, autoscuole, servizio scuolabus (il giorno 12 il personale sciopera per il solo servizio di ritorno dall’istituto scolastico), impianti a fune e trasporti funebri. E’ stato esentato dallo sciopero il settore del trasporto aereo per una proclamazione precedente.