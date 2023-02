Domani previsioni economiche aggiornate dell’Ue, poi l’eurogruppo

Alle 10 conferenza stampa di Gentiloni

Roma, 12 feb. (askanews) – Fari puntati sulle nuove previsioni economiche della commissione europea domattina. Mentre poco dopo si svolgerà una nuova riunione dell’Eurogruppo dei ministri delle Finanze, in cui caro energia, inflazione, salari, mercato del lavoro e situazione economica e finanziaria saranno in cima all’agenda.

L’esecutivo comunitario presenterà alle 10 le sue stime aggiornate, in cui oltre alle prospettive di crescita una particolare attenzione circonderà le attese sull’inflazione. Perché da mesi la Banca centrale europea va ripetendo che assumerà le sue future decisioni di politica monetaria proprio in base agli sviluppi e alle dinamiche del carovita. Le nuove previsioni Ue verranno illustrate con una conferenza stampa dal commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni.

Dal primo pomeriggio, poi, si riuniranno i ministri economici e finanziari dell’Unione valutaria. Tra gli argomenti in agenda un aggiornamento da parte del direttore dell’agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (Acer), Christian Zinglersen sui recenti sviluppi nei mercati energetici così come sulle valutazioni per le sfide sulle politiche di bilancio.

Secondo l’agenda presentata dal consiglio Ue, l’eurogruppo poi procederà uno scambio di opinioni sugli sviluppi dei mercati del lavoro e sulle sfide strategiche nel contesto attuale di elevata inflazione e di cambiamento di lungo termine dei processi demografici, mentre si portano avanti le transizioni verde digitale. Anche qui il caro vita è un elemento di rilievo, dato il rischio che l’alta inflazione si sedimenti nell’economia, eventualmente, cosa molto temuta dalla Bce, innescando una spirale di rincorse tra buste paga e prezzi (circostanza che tuttavia al momento nella maggior parte del settore privato non si vede).

Infine l’eurogruppo discuterà sulle prospettive degli sviluppi macro economici e finanziari tenendo conto delle nuove previsioni della commissione. Sul tutto incombe anche la discussione sulla riforma del Patto di stabilità e di crescita, su cui si spera di portare a progressi per la riunione di marzo. Tuttavia questo tema riguarda tutta l’Ue a 27 e quindi potrebbe essere maggiormente oggetto di discussioni martedì, durante l’Ecofin che si svolgerà in mattinata.

