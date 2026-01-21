Domani protocollo Coldiretti-Anci su cibo, territori, comunità

Roma, 21 gen. (askanews) – Domani giovedì 22 gennaio, alle 11, presso la sede nazionale dell’Anci a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Protocollo d’intesa tra Coldiretti e Anci, a cui parteciperanno il presidente Coldiretti Ettore Prandini, il sindaco di Pisa Michele Conti con delega Anci all’Agricoltura, sovranità alimentare e promozione delle tipicità e Dominga Cotarella, presidente della Fondazione Campagna Amica.

L’accordo, spiega Coldiretti, rappresenta un passaggio di particolare rilievo perché mette insieme due realtà che, pur con ruoli distinti, condividono la responsabilità di presidiare e far crescere le comunità locali. Da un lato i Comuni, protagonisti della coesione sociale, dei servizi e della qualità urbana; dall’altro il mondo agricolo, custode dei territori rurali, del cibo, della biodiversità e delle filiere produttive che caratterizzano la distintività italiana.

Il Protocollo nasce con l’obiettivo di sviluppare una collaborazione strutturata su temi di interesse comune quali la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, lo sviluppo dei territori, il rapporto tra città e campagna, l’educazione alimentare, il turismo rurale, la tutela del paesaggio, il sostegno alla qualità del cibo e l’attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Un percorso, conclude Coldiretti, che riconosce all’agricoltura un ruolo multifunzionale e che al tempo stesso rafforza la capacità dei Comuni di promuovere modelli di sviluppo sostenibili e inclusivi.