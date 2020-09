Domani 14 settembre 2020 riapre la scuola. la situazione è piuttosto complicata per via delle misure anti covi e c’è molta confusione su come ci si deve comportare e quale è la prassi e il protocollo da rispettare. A Live non è la D’Urso, una perfetta padrona di Casa, Barbara D’Urso intervista la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Ecco il video Mediaset.

