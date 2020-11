Domani seduta del Consiglio Federale Fis in videoconferenza

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato convocato per domani, sabato 28 novembre, il Consiglio Federale della Fis. La seduta di novembre vedrà i rappresentanti eletti del mondo della scherma italiana ritrovarsi, in videoconferenza, per affrontare un ordine del giorno che vede diversi punti, inerenti la gestione ordinaria e straordinaria del movimento schermistico in questo particolare periodo. Il Consiglio federale, relativamente ai punti dell’area amministrativa, discuterà in merito ad una proposta di variazione di bilancio, all’assegnazione dei premi agli atleti in base alle classifiche della stagione di Coppa del Mondo e di alcune proposte di contributi. Per ciò che concerne l’area tecnico-sportiva,

