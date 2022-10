Domani sera su Rai2 torna il late show di Alessandro Cattelan

Ultima settimana della prima serie

Roma, 24 ott. (askanews) – Torna martedì 25 ottobre, sempre in seconda serata su Rai 2, Stasera c’è Cattelan, il late show di Alessandro Cattelan che, puntata dopo puntata, è riuscito a coinvolgere il pubblico con modalità di fruizione diverse: dalla messa in onda televisiva (nell’ultima settimana ha ottenuto una media del 4,3% con picchi di 675.000 spettatori e del 6,5 di share all’interno della puntata del 19 ottobre) alla visione on demand che, nel primo mese di programmazione, ha collezionato 1.366.813 streams. Una platea digitale per il 60% composta da under 45 e con uno spettatore su quattro in un’età compresa tra i 25 e i 34 anni mentre il 15% ha tra i 15 e i 24 anni. Su youtube, inoltre, nel primo mese i top 10 video del programma hanno raccolto 4,5 milioni di visualizzazioni e su RaiPlay Stasera c’è Cattelan è rimasto sempre stabile in vetta ai programmi più fruiti della piattaforma. Anche sui social Stasera c’è Cattelan ha raccolto dati significativi, come 79,3 milioni di impression raccolte dai contenuti del programma e 36.4 milioni di visualizzazioni solo su Tik Tok per l’hashtag #staseracecattelan. Tutto questo grazie a un racconto quanto più possibile leggero e ironico, grazie anche alla generosità degli ospiti, disposti a non prendersi mai troppo sul serio ed entrare nel mondo sempre originale di Cattelan. In studio questa settimana: martedì 25 ottobre – Salvatore Esposito, Dargen D’Amico mercoledì 26 ottobre – Giorgia, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase giovedì 27 ottobre – Carlo Conti, il cast di Boris. Insieme ad Alessandro Cattelan, per ogni puntata in studio la fedele band Street Clerks e il nuovo arrivato Mike Lennon. Dopo le prime tre settimane con lo studio ospitato dal Centro di Produzione Rai di Torino, Stasera c’è Cattelan va ora in onda dagli studi Rai di Milano, dove saranno realizzate anche le puntate già previste in onda da gennaio 2023. continua a leggere sul sito di riferimento