Domani torna il Torino d’Argento Tour Locations

Per le strade della città sulle tracce dei film di Dario Argento

Roma, 23 set. (askanews) – Torna domani il Torino d’Argento Tour Locations. Dopo la doppia edizione del 2022, che ha portato i partecipanti anche alla grande mostra Dario Argento The Exhibit al Museo Nazionale del Cinema, il tour guidato da Pupi Oggiano e Gabriele Farina torna alla sua formula tradizionale.

Un’intera giornata per le strade di Torino sulle tracce dei film di Dario Argento. In collaborazione con Linea Verde Viaggi, Oggiano e Farina porteranno i partecipanti sulle locations utilizzate dal maestro del brivido nei suoi sette film girati a Torino. Da “Il gatto a nove code” a Quattro mosche di velluto grigio”, da “Profondo rosso” a “Non ho sonno”, passando per “Ti piace Hitchcock?”, “La terza madre” e “Giallo” sarà ancora una volta un lunga camminata ricca di curiosità particolari dai set. La partenza è prevista alle 8.30 in piazzale Duca d’Aosta e l’arrivo quasi dieci ore dopo, intorno alle 18, al Cinema Massimo, proprio sotto la Mole Antonelliana.

E qui comincerà la seconda parte dell’incredibile giornata. Al cinema verrà infatti proiettato “MDC – Maschera di cera”, film prodotto da Dario Argento e diretto da Sergio Stivaletti, alla presenza del regista (e Re indiscusso degli effetti speciali), che sarà in sala insieme ad Antonio Tentori, sceneggiatore, collaboratore di Argento e saggista tra i massimi esperti di cinema di genere.

Stivaletti e Tentori incontreranno i partecipanti e racconteranno i segreti del film e delle loro collaborazioni con Argento.