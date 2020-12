In queste ore Victor Osimhen ritornerà in Italia – al momento è ad Anversa, in Belgio, dove ha svolte le cure per la lussazione al braccio destro. Il giocatore domani ha in programma l’importante visita di controllo. Ad annunciarlo è l’emittente satellitare di Sky Sport.

Domani visita di controllo per Osimhen: filtra ottimismo

Giornata importante quella di domani per Victor Osimhen. Il giocatore infatti quest’oggi è atteso a Napoli, dopodiché domani si sottoporrà ad una visita di controllo per l’infortunio rimediato il 13 novembre in Nigeria-Sierra Leone (lussazione alla spalla destra). La visita, con ogni probabilità, verterà più sul braccio che sulla spalla. Al momento infatti – come informa Sky Sport – la spalla sembra totalmente recuperata, però restano delle diverse infiammazioni ai nervi del braccio.

I tempi però sono quasi maturi e quindi il Napoli punterà ad averlo al 100% per la Supercoppa contro la Juventus, match che si giocherà il 20 gennaio. Potrebbe essere recuperato anche prima ma la società potrebbe non rischiarlo.

The post Domani visita di controllo per Osimhen: filtra ottimismo. Le ultime – SKY appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento