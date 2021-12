PALERMO – Vigili del fuoco impegnati per tutta la notte a Catania nello spegnimento di un incendio sviluppato in un grande parcheggio all’aperto di via Michele Amari. Le fiamme hanno aggredito una ventina di veicoli tra auto, furgoni, moto e caravan. Distrutti anche due motoscafi. Per affrontarle sono dovute intervenire quattro squadre di vigili del fuoco, provenienti anche dai distaccamenti di Paternò e Linguaglossa, oltre a due autobotti di rincalzo e a un mezzo di appoggio logistico. Nell’incendio sono scoppiate anche delle bombole di Gpl. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. Sull’episodio è stata aperta una inchiesta.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Domato l’incendio in un parcheggio di Catania, esplose anche bombole di Gpl proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento