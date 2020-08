Domato l’incendio sulle colline di Palermo, nel weekend 1.500 i roghi

AGI – Circa 1.500 incendi di bosco e vegetazione hanno impegnato nel weekend le squadre e i mezzi aerei dei vigili del fuoco, con 2.326 ore di lavoro svolte complessivamente dalle squadre.

Spento nella notte l’incendio che sabato aveva interessato la zona boschiva a ridosso della parte alta del comune di Altofonte, in provincia di Palermo. In bonifica anche il vasto incendio che ha colpito nel fine settimana la riserva dello Zingaro, a Trapani, dove sono stati 160 gli interventi dei vigili del fuoco sempre per incendi di vegetazione.

Nel Lazio, a Sperlonga (Latina), è stato spento nella serata di ieri l’incendio di macchia mediterranea che ha coinvolto più di 200 ettari vegetazione.

