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Dombrovskis: tassa extra profitti energia? “Certamente possibile”
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Dombrovskis: tassa extra profitti energia? “Certamente possibile”

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Roma, 4 mag. (askanews) – Nella comunicazione “Accelerate EU” quella di imporre una tassazione sui cosiddetti “extra profitti” delle società energetiche “è una possibilità e gli Stati membri possono avvalersene. Al momento non stiamo raccomandando alcuna iniziativa europea. La nostra valutazione è che l’applicazione delle tassazioni sugli extra profitti nelle precedenti crisi energetiche ha prodotto risultati misti. Ma se gli Stati membri sono interessati ad attuarle a livello nazionale, certamente c’è la possibilità di farlo”. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo.

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