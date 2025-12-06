domenica-7-dicembre-si-entra-gratis-nei-musei

ROMA – Domenica 7 dicembre si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

L’iniziativa, attiva ormai da diversi anni, ha l’obiettivo di rendere l’arte e la cultura accessibili a tutti, favorendo la partecipazione e la conoscenza del patrimonio storico-artistico nazionale. Partecipare è semplice: basta recarsi nei luoghi aderenti all’iniziativa durante gli orari di apertura ordinari. In alcuni musei o siti ad alta affluenza potrebbe essere richiesta prenotazione preventiva, quindi è consigliabile verificare prima sul sito ufficiale del Ministero della Cultura e sull’app “Musei Italiani”.

Tra le possibilità offerte domani ci sono visite ai musei più famosi, come la Galleria degli Uffizi a Firenze o il Parco archeologico del Colosseo a Roma, ma anche a siti meno conosciuti, spesso ignorati nelle visite ordinarie. L’iniziativa consente così di scoprire tesori nascosti e percorsi culturali alternativi, perfetti per famiglie, studenti e appassionati di arte.

L’evento ha registrato negli anni un grande successo di pubblico: solo nella giornata del 2 novembre, ad esempio, sono stati conteggiati oltre 299.679 ingressi nei musei statali aderenti. Questo dato conferma l’interesse diffuso verso il patrimonio culturale e il valore di iniziative che abbattano le barriere economiche all’accesso alla cultura.

Per partecipare, quindi, è sufficiente consultare l’elenco aggiornato dei luoghi su https://cultura.gov.it/domenicalmuseo e pianificare la visita in base ai propri interessi e alla disponibilità degli ingressi.

