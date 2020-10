Domenica a Roma la Fase Nazionale di Rete!

Si disputerà domenica 11 ottobre, a Roma, la Fase Nazionale di Rete!, il progetto di responsabilità sociale promosso dalla Figc e dal Settore Giovanile e Scolastico, giunto alla sua sesta edizione, riservato ai minori stranieri accolti in Italia e finalizzato a favorire i processi di inclusione attraverso il calcio. Ad accedere all’appuntamento che metterà in palio la vittoria dell’edizione 2020 dell’iniziativa, sviluppata in collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’Anci e il Sistema Siproimi, con il supporto di Eni e Puma, le formazioni dei centri di accoglienza di Trento, San Severino (Pz) e Mazzarino (Cl). Le tre squadre protagoniste dell’evento, che avrà luogo presso il Centro di Preparazione Olimpica del Coni dell’Acqua Acetosa dalle ore 10.00,

