Domenica In: anticipazioni e ospiti 5 gennaio 2020: puntata dedicata sopratutto ai bambini per la festa dell’Epifania

Come di consueto la domenica pomeriggio del dì di festa dell’ammiraglia Rai ci regala l’ennesimo appuntamento della stagione di Domenica In, condotto alla perfezione dalla padrona di casa Mara Venier. Cosa ci riserverà la spumeggiante conduttrice in questa 17esima puntata, del 5 gennaio 2020? Scopriamo assieme le novità del contenitore pomeridiano di Rai 1.

Domenica In: anticipazioni e ospiti del 5 gennaio 2020

Puntata largamente dedicata ai bambini e alla festa della Befana quella in onda il 5 gennaio su Rai 1 di Domenica in. Ospiti di Mara Venier per festeggiare i più piccini, il piccolo coro “Le dolci note” che intoneranno alcune delle canzoni più celebri dedicate ai bimbi.

Si prosegue poi con Sandra Milo, che torna in studio per proseguire il racconto della sua vita e dei suoi amori iniziato domenica scorsa.

Teo Teocoli e Nancy Brilli alla corte di Mara Venier

Per l’angolo dedicato allo spettacolo e al cinema in studio troveremo il comico e l’attore Teo Teocoli, grande amico di Zia Mara. Ed ancora, protagonista di una lunga intervista a cuore aperto con Mara sarà l’attrice Nancy Brilli.

L’attrice si racconterà a Zia Mara sulla sua carriera che sulla vita privata. Ricordiamo che fino a qualche tempo fa la Brilli era legata al chirurgo Roy De Vita. La fine del loro legame avvenuto nel dicembre del 2016, dopo 15 anni d’amore, l’ha segnata molto, tanto che è finita in analisi per superare la delusione.

Qualche tempo fa aveva dichiarato:

“Sono una persona in continuo cambiamento e se le strade non vanno di pari passo, prendono inevitabilmente direzioni diverse. Magari sono anche intollerante, altrimenti un uomo me lo sarei tenuto. Quello che mi preme, però, è mantenere un buon rapporto. Anche con Roy… non stiamo più insieme ma i nostri figli sono fratelli, si vedono in continuazione. Senza ripensamenti. È stato faticoso uscirne: e non sono ancora passata oltre. Mi sono detta di non passare da una storia all’altra. Mi sono data un po’ di tempo per me”.

Ora chissà se l’attrice sarà pronta per un nuovo amore?

A Domenica In la storia dello scrittore Mariani

Infine, verrà raccontata la storia dello scrittore Arturo Mariani, ragazzo nato con una sola gamba e che racconterà a Mara la sua storia, la sua vita, la sua esperienza di disabile nel mondo di oggi.

Appuntamento a domenica 5 gennaio 2020 con la nuova puntata di Domenica In, in onda alle 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30.

