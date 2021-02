Domenica In: anticipazioni e ospiti del 21 febbraio 2021. Arrivano Carlo Verdone, Luisa Ranieri, Mahmood e molti altri

Domenica In: anticipazioni e ospiti della ventiquattresima puntata del prossimo 21 febbraio 2021 con al timone Mara Venier. Come ogni domenica, il consueto appuntamento è con l’amatissima Zia Mara che tiene compagnia al pubblico dell’ammiraglia Rai. Vediamo nel dettaglio quali ospiti ci saranno.

Un carico di ospiti, di temi e spunti interessanti nel pomeriggio del 21 febbraio per un dopo pranzo, all’insegna del buon umore e dell’informazione sull’emergenza sanitaria. Si parte proprio con lo spazio dedicato al Covid – 19: quanti contagi in Italia? Quanti vaccini? Quanti vaccinati? A rispondere alle domande il Professor Matteo Bassetti, il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia, quindi il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti.

Domenica In: ospiti del 21 febbraio, arriva Carlo Verdone

Per la compagine cinematografica sarà presente in studio Carlo Verdone, attore, regista e sceneggiatore che presenterà il suo libro ‘La carezza della memoria’ uscito il 16 febbraio per Bompiani, dopo il successo de ‘La casa sopra i portici’ del 2012.

E’ un’autobiografia, scritta durante la pandemia, nel primo lockdown: una raccolta dei suoi momenti di vita più significativi affidato anche al contributo di fotografie che accompagnano il racconto che va avanti e indietro nel tempo in modo unico. Le foto con Francesco Nuti e Massimo Troisi o quella con dedica di Pete Townshend degli Who e nella parte finale uno scritto del padre sulla magnanimità. “La scrittura è libertà totale – afferma Verdone – Un film è importante, c’è una parte della tua anima, però è sempre frutto di un compromesso tra te, il produttore, il distributore e l’esercente. Quando scrivo non ho nessuno dietro le spalle che mi giudica, che mi dice qui metti ‘dieci risate, venti risate. Fammelo finire bene, ottimistico in maniera che la gente sia contenta”.

Sempre per la compagine cinematografica ospiti le attrici Ornella Muti e Laura Chiatti e ancora l’attrice Luisa Ranieri e Chiara Francini. Per la compagine musicale, invece ospite in studio il vincitore del Festival di Sanremo 2019 Mahmood.

A Domenica In torna nuovamente a grande richiesta Vincenzo De Lucia

Nuovamente ospite, l’imitatore e fantasista Vincenzo De Lucia, che la scorsa domenica ha spopolato con l’imitazione di Barbara D’Urso. Chi imiterà questa volta? Nuovamente Miss Caffeuccio o la stessa Mara Venier?

Per scoprirlo non ci resta che sintonizzarci domenica 21 febbraio alle ore 14,00 su Rai 1 subito dopo il TG 1 delle 13, 30 dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma con la conduzione di Mara Venier.

