Domenica In: anticipazioni e ospiti del 24 maggio 2020. Arrivano Albano, Elisa Isoardi, Anna Tatangelo e molti altri

Eccoci arrivati alle anticipazioni e agli ospiti di Domenica In, contenitore domenicale della tv pubblica arrivato alla trentaseiesima puntata. Quali sono gli ospiti che interverranno nel varietà di Rai 1, del 24 maggio 2020, condotto da Mara Venier? Scopriamolo assieme.

Domenica In: anticipazioni e ospiti della prossima puntata del 24 maggio 2020

Il consueto appuntamento della domenica pomeriggio è con Mara Venier, che dagli schermi di Rai 1 ci da il benvenuto e ci tiene compagnia per gran parte del pomeriggio del dì di festa. Come vi abbiamo già anticipato la trasmissione potrebbe finire i primi di giugno perché la conduttrice è un po’ stanca e non crede di farcela a continuare fino al 28 giugno come era stato annunciato qualche settimana fa.

Domenica In: in collegamento da Cellino c’è Albano per festeggiare il suo compleanno

Alle ore 14, 00 dallo studi Fabrizio Frizzi di Roma, Zia Mara accoglierà in studio in collegamento audio visivo vari ospiti. Primo fra tutti, come annunciato in precedenza dalla stessa Venier, un suo grande amico: Albano Carrisi.

Qualche giorno fa, il 20 maggio, il cantante di Cellino San Marco ha spento 77 candeline e sarà un occasione per festeggiarlo ancora una volta, con il suo pubblico, oltre a ripercorrere la sua straordinaria carriera in una lunga intervista, cuore a cuore come solo Mara Venier sa fare. Un’altra ospite in collegamento con Zia Mara, sarà la virologa Ilaria Capua, per fare il punto sull’emergenza sanitaria del Coronavirus ma anche per parlare del suo libro.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del contenitore domenicale di Rai 1

Sempre in collegamento con Mara per la compagine cinematografica saranno presenti il regista Ferzan Özpetek e l’attore Claudio Santamaria con la compagna Francesca Barra, apprezzata giornalista.

Altri collegamenti eccellenti per Mara Venier: Elisa Isoardi e Anna Tatangelo. La prima tornerà da lunedì 25 maggio in onda con il suo programma “La prova del cuoco” che dovrebbe andare in onda fino a fine giugno. Per la nuova stagione televisiva pare che il programma non sarà più confermato, e al suo posto ne dovrebbe arrivare un altro tra interviste, intrattenimento e cucina al cui timone ci sarà Antonella Clerici.

La cantante Anna Tatangelo, invece si racconterà in una lunga intervista dopo la separazione dal marito Gigi D’Alessio. Collegati con Mara anche i sindaci di Venezia e di Capri, Luigi Brugnaro e Marino Lembo.

Appuntamento con Domenica In, il 24 maggio 2020 alle 14, 00 su Rai 1, subito dopo il TG1 delle 13,30. Naturalmente con Mara Venier.

continua a leggere sul sito di riferimento