Domenica In: anticipazioni e ospiti del 25 ottobre 2020. Arrivano Ezio Greggio, Marco Bocci e molti altri

Eccoci arrivati alle anticipazioni e agli ospiti della settima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Quali personaggi noti siederanno nel salotto televisivo della domenica pomeriggio dell’ammiraglia Rai? Scopriamo assieme…

Domenica In: gli ospiti e le anticipazioni del prossimo 25 ottobre 2020

Il prossimo 25 ottobre torna puntuale come sempre l’appuntamento con Domenica In. Dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma una spumeggiante Mara Venier accoglierà in studio una tornata di ospiti interessanti ed eccellenti che ci faranno trascorrere il pomeriggio del dì di festa in tranquillità e allegria, con molti spunti di riflessione.

Alle ore 14 subito dopo l’edizione del TG1 delle 13:30, Mara Venier farà capolino dagli schermi tv della Rai con la sua eccezionale verve e simpatia. Il salotto televisivo dell’ammiraglia Rai registra sempre degli ascolti notevoli e non c’è dubbio, molto si deve al carisma della conduttrice, che è molto amata. E’ fuori discussione che Zia Mara instaura con il suo pubblico, sia quello in studio che con quello a casa, un rapporto di empatia e di complicità notevoli.

Tutti gli ospiti del 25 ottobre 2020 di Domenica In

Ma eccoci arrivati agli ospiti che popoleranno il salotto televisivo di Zia Mara: si parte con Ezio Greggio, storico conduttore di Striscia la notizia, il Tg satirico di Antonio Ricci su canale 5.

Lo showman, avrebbe dovuto partecipare già alla puntata scorsa del talk televisivo di Rai 1, poi l’ospitata è saltata per motivi personali, ora risolti.

Per la compagine musicale sarà presente in studio un cantante amatissimo, che ha vinto il Festival di Sanremo con un brano originalissimo e ancor più originale il costume che ha esibito al Teatro Ariston: uno scimmione.

Ci riferiamo naturalmente a Francesco Gabbani, che allo scorso Sanremo si è classificato secondo con il brano “Viceversa”. Proprio Gabbani ha vinto sia la sezione Nuove Proposte che quella dei Big del Festival.

A Domenica In, ospite l’attore Marco Bocci in una nuova veste

Poi in studio con Mara l’attore Marco Bocci, amatissimo dalle fan, stavolta in una nuova e insolita veste: lo scrittore. Bocci infatti ha dato recentemente alle stampe un romanzo dal titolo “In provincia si sogna sbagliato”.

Il racconto di Bocci vede come protagonisti del romanzo due fratelli alla ricerca della felicità. Ambientato nella provincia italiana ci regalerà uno spaccato di vita visto attraverso gli occhi, i sogni e le emozioni dei due fratelli Mirko e Pietro.

Il primo, chiuso nella sua stanza nella casa di famiglia in quel paesino, Fantignole, sperduto nella provincia umbra, sogna in grande. Mirko si sente nato per qualcosa di diverso, per qualcosa di grande, che lo porta inevitabilmente lontano dalla realtà che vive. E’ nato col bisogno di apparire, di farsi vedere, è nato con quell’egocentrismo che appartiene a un attore, o quanto meno a un aspirante attore.

Di altra pasta invece è Pietro, l’altro fratello che ha sempre amato quell’aria provinciale di Fantignole e per questo, fin da ragazzino ha cominciato a lavorare la terra e occuparsi delle bestie.

A domenica In un talk sulle parole di Papa Francesco sulle unioni civili per i gay

Nel corso della puntata ci sarà anche un talk dedicato alle recenti parole di Papa Francesco sulle unioni civili per i gay.

Tutto questo e molto altro dunque nella puntata di Domenica In del prossimo 25 ottobre, in diretta da Roma alle ore 14 su Rai 1 con la padrona di casa che sarà come sempre la nostra Zia Mara.

