Domenica In: anticipazioni e ospiti del 26 aprile 2020. Molti ospiti tra cui Morgan

Domenica 26 febbraio 2020 torna Mara Venier su Rai 1 con il varietà Domenica In. Quali ospiti si collegheranno con Zia Mara? Vediamo di scoprirlo assieme.

Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, torna il varietà diretto e condotto da Mara Venier che quest’oggi si collegherà in remoto con: le attrici Anna Valle e Stefania Sandrelli, si prosegue poi con Andrea e Veronica Bocelli. Per il momento buon umore ci sarà Gabriele Cirilli e quindi il conduttore Falvio Insinna. Per la compagine musicale avremo invece Morgan e Orietta Berti.

Grandi ospiti dunque alla corte di Zia Mara che con la sua solita allegria e la sua aria svampita ci strapperà più di una risata. Tutti sintonizzati domenica 26 aprile alle ore 14 su Rai1, subito dopo il telegiornale delle 13.30.

Domenica In: ospite di Mara Venir, Morgan

Si parte con le attrici Anna Valle e Stefania Sandrelli, poi per la musica avremo collegati Orietta Berti e Morgan, che sarà la prima volta ospite da Zia Mara dopo lo scandalo di Sanremo con Bugo. Ricordiamo ai nostri lettori che all’epoca della querelle fra i due cantanti, Morgan andò ospite a Live Non è la D’Urso da Barbarella, mentre Bugo fu ospitato più volte nel salotto prestigioso di Domenica In.

Il geniale Morgan cosa farà questa domenica? Zia Mara sicuramente lo pungolerà sulla vicenda ma Marco Castoldi non si farà cogliere impreparato!! Sagace e ironico saprà come spiazzare Zia Mara e stupirci ancora una volta.

Poi ancora, gli attori comici Massimo Boldi, Teo Teocoli e Jerry Calà. E quindi:

Andrea e Veronica Bocelli,

Gabriele Cirilli,

Flavio Insinna.

Ci sarà spazio anche per i pasticcieri Iginio e Debora Massari e ancora il Professor Luca Richeldi per fare il punto dell’emergenza sanitaria legata al virus Covid 19.

Tutto questo e molto altro domenica 26 aprile, con Domenica in, a partire dalla ore 14,00 subito dopo il TG1 delle 13.30.

