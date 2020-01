Domenica In: anticipazioni e ospiti del 26 gennaio 2020. Arrivano Rettore, Benji e Fede e molti altri

Torna domenica 26 gennaio 2020 alle ore 14 sull’ammiraglia Rai il contenitore domenicale condotto da Mara Venier: Domenica In. La regina della domenica in tv stavolta chi ospiterà nel suo salotto del giorno di festa? Scopriamolo assieme…

Domenica In: anticipazioni e ospiti del 26 gennaio 2020

Come ogni domenica Mara Venier entra nelle case degli italiani con il programma leader di ascolti Domenica In. Chi saranno gli ospiti di questa domenica? Dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma arriveranno: Paola Cortellesi e Valerio Mastrandrea, protagonisti del film “Figli” diretto da Giuseppe Bonito Figli.

“Fare un figlio è da eroi, farne due è da super eroi”. Così esordisce il film di Mattia Torre che racconta come possa cambiare la famiglia con l‘arrivo dei figli. Si cambiano gli orari, i ritmi, le abitudini e ancor più grande è il cambiamento se in seno ad una famiglia già con un bambino ne arriva un altro. Insomma, l’arrivo dei fratellini o sorelline cambia tutto. Nel film appunto con l’arrivo del secondo figlio, la famiglia ne risentirà, soprattutto la figlia unica che sentirà il peso di una nuova presenza in famiglia.

Domenica In: chi sono gli ospiti musicali?

Per la musica in studio con Zia Mara la coppia di cantanti Benji e Fede. E poi la regina del pop italiano anni ottanta, Rettore! La cantante di “Splendido, Spendente” e di “Cobra” sarà protagonista del talk dedicato, ancora una volta al Festival di Sanremo.

Nell’ampia pagina dedicata alla kermesse canora più importante del nostro Paese saranno presenti anche:

Riccardo Fogli,

Rosanna Fratello,

Pierluigi Diaco,

Alberto Martano,

Pino Strabioli.

Intervista confessione a Massimo Boldi a Domenica In

Per le interviste cuore a cuore di Mara Venier, presente in studio l’amatissimo “Cipollino” ovvero Massimo Boldi che si racconterà in una intervista confessione con la nuova compagna Irene Fornaciari.

Boldi, dopo la morte dell’amata compagna Marisa, aveva deciso che non si sarebbe legato più a nessuno. Ma evidentemente qualcosa è cambiata: il peso della solitudine a lungo andare era diventato insopportabile, così quando ha incontrato Irene, è stato subito amore. La differenza di età (lei è più giovane di 34 anni n.d.r.) non sembra preoccuparlo, dal momento che è di nuovo felice.

Appuntamento dunque per tutto questo a altro domenica 26 gennaio 2020 con una nuova puntata di Domenica In, subito dopo il TG1 delle ore 13.30.

