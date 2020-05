Domenica In: anticipazioni e ospiti del 3 maggio 2020. Da Rovazzi a Pupo, da Alessandro Siani a Claudio Amendola e molti altri

Domenica in, anche il 3 maggio nel pomeriggio del dì di festa andrà in onda sulle frequenze della tv di stato con al timone Mara Venier. Quali ospiti interverranno in questa trentatreesima puntata del contenitore di Rai 1? Scopriamolo assieme.

Domenica In: anticipazioni e ospiti del varietà dell’ammiraglia Rai

L’appuntamento con il varietà di Rai 1, condotto da Mara Venier, è fissato per domenica 3 maggio in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Chi si collegherà via web dalle proprie case con la trasmissione della domenica pomeriggio del servizio pubblico? Ecco gli ospiti.

Si comincia con uno chef, ovvero Gennaro Esposito per proseguire poi con lo scrittore e conduttore radiofonico Fabio Volo. E a questi si aggiungono:

Fabio Rovazzi , per la musica;

, per la musica; l’attore e regista Alessandro Siani , per il cinema;

, per il cinema; Il comico Nino Formicola ;

; l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo.

Pupo alla corte di Mara Venier per presentare il suo nuovo singolo

Oltre a Rovazzi, per la compagine musicale ci sarà anche Pupo, vero nome Enzo Ghinazzi che ripercorrerà la sua carriera regalandoci numerose hit di successo. Anche in considerazione del fatto che un suo celebre pezzo, “Su Di noi”, (vincitore del Festival di Sanremo del 1980), compirà 40 anni!!

Ma ci sarà spazio anche per la presentazione di un suo nuovo pezzo intitolato “Il rischio enorme di perdersi” che il cantautore toscano ha dedicato alla figlia Clara. Un brano diverso da quelli della produzione musicale di Pupo: una canzone intimista, reale che arriva dritta al cuore.

E poi ancora, in collegamento l’attore romano Claudio Amendola. Ci sarà inoltre spazio per l’informazione sulla pandemia da covid -19. Interverranno degli esperti per spiegarci al meglio le peculiarità della Fase 2, disposta dal dpcm governativo del Premier Conte del 26 aprile 2020.

Appuntamento con questo e molto altro con Domenica In, il 3 maggio alle 14 subito dopo il TG1 delle 13.30 con Mara Venier, naturalmente su Rai 1.

